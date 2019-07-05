جونسون يتعهد بجعل بريطانيا "أعظم مكان على وجه الأرض"

لندن - (أ ش أ)

تعهد المرشح الأوفر حظا في سباق رئاسة الوزراء البريطانية، بوريس جونسون، بأن تصبح المملكة المتحدة "أعظم مكان على وجه الأرض" حال فوزه بالمنصب.

وقال جونسون إنه سيوحد البلاد عبر إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وهو ما رآه وزير الخارجية السابق كفيلا بـ "تحسين نوعية حياة كل شخص"، حسبما ذكرت صحيفة الإيفننج ستاندرد اللندنية، اليوم الجمعة.

وأضاف جونسون قائلا: إنه "يحارب من أجل تأمين كل صوت" في ظل استعداد أعضاء حزب المحافظين الحاكم للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الأخير للسباق والمزمع يوم 22 يوليو الجاري على أن يُعلن الفائز صباح اليوم التالي.

وقال وزير الخارجية جيريمي هانت، الذي ينافس جونسون في السباق، إنه لديه خطة كفيلة بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في المملكة في غضون مئة يوم من فوزه بمنصب رئيس الوزراء.