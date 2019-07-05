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    شكرى يرأس اجتماعا لترويكا رئاسة الاتحاد الأفريقى

    09:29 م الجمعة 05 يوليو 2019
    شكرى يرأس اجتماعا لترويكا رئاسة الاتحاد الأفريقى

    وزير الخارجية سامح شكري

    القاهرة - (أ ش أ)

    ترأس وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، اجتماعا لوزراء خارجية دول (ترويكا) رئاسة الاتحاد الأفريقي على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية المنعقدة في نيامي بالنيجر، لمناقشة آخر تطورات قضية الصحراء، وذلك تنفيذا لمقررات القمة الأفريقية الحادية والثلاثين.

    وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع بحث آخر تطورات قضية الصحراء وسبل دعم المسار الأممي، وأهمية تشجيع جميع الأطراف على تكثيف انخراطها في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار ٢٤٦٨، والبدء في المفاوضات السياسية غير المشروطة وصولاً للحل العادل والمُرضي لهذا النزاع.

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