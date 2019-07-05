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    السعودية ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل له في السودان

    07:29 م الجمعة 05 يوليو 2019
    السعودية ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل له في السودان

    وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير

    الرياض - (أ ش أ)

    رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم/الجمعة/، بالاتفاق الذي تم التوصل له في السودان.

    وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، مؤكدًا ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

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