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    انفجار في تركيا يقتل 3 سوريين وأردوغان: ربما مرتبط بالإرهاب (فيديو)

    06:17 م الجمعة 05 يوليه 2019
    انفجار في تركيا يقتل 3 سوريين وأردوغان: ربما مرتبط بالإرهاب (فيديو)

    انفجار في تركيا يقتل 3 سوريين

    القاهرة – مصراوي:
    أعلنت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مقتل ثلاثة وإصابة آخرين بجراج إثر انفجار سيارة في بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد.
    وأشار أردوغان، بحسب وكالة الأناضول، أن القتلي الثلاثة سوريين، مضيفًا "من الواضح أن هناك قنبلة بداخل السيارة، ونتيجة انفجارها قُتل 3 سوريين وفق المعلومات التي زودني بها وزير الداخلية".
    وأشار إلى أن السلطات المعنية تجري حاليًا التدقيقات اللازمة في السيارة، للكشف عن ملابسات الحادثة، وأنه تم تحديد هويات القتلى.
    وأوضح أن المعطيات الأولية حول الحادثة تشير إلى احتمالية وجود صلة بالإرهاب.

    انفجار سيارة تركيا مقتل سوريين رجب طيب اردوغان

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