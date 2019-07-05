"الزراعة": ضبط 280 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

كتب - أحمد مسعد:

أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 6 أشهر في الفترة من 1/1/2019 حتى 31/5/2019، بلغ 280 طن و252 كجم على مستوى الجمهورية.

وذكرت الهيئة - في تقرير رسمي اليوم الجمعة، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعها وتم تحرير 1898 محضر بتلك المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين و المضبوطات.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة خدمات الطب البيطرى، لمصراوى، إن الهيئة تنسق حملاتها المكثفة مع مباحث التموين، على المحال المخالفة والغير مرخصة التي تبيع منتجات مجهولة المصدر أو الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يذكر، أن الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، أطلقت حملة للقضاء على المحال الغير مرخصة أو المنتجات مجهولة المصدر منذ مطلع يونيو الماضي.