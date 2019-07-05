حكومة "جبل طارق" تجري تحقيقًا بشأن ناقلة النفط الإيرانية "المحتجزة"

جبل طارق (أ ش أ)

أفادت حكومة جبل طارق، بأن السلطات المعنية تجري تحقيقًا على متن ناقلة النفط الإيرانية المعروفة باسم "جرس 1" التي تم احتجازها أمس الخميس، على خلفية مزاعم بأنها تحمل كميات من النفطً الإيراني إلى سوريا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، نقلا عن المتحدث باسم الحكومة - طلب عدم الكشف عن هويته - أن طاقم السفينة المكون من 28 شخصًا، بينهم هنود وباكستانيون وأوكرانيون بشكل أساسي، مازالوا على متنها، وأنه يتم إجراء مقابلات معهم كشهود، ولا يتم استجوابهم بموجب اجراءات جنائية.

وأكد أنه لم يتم إلقاء القبض على أي منهم حتى الآن.

ونقلت الشبكة عن صحيفة "جبرلتار كرونيكل" المحلية في تقرير لها، القول إنه لا يمكن للسلطات احتجاز ناقلة النفط العملاقة "جريس 1" سوى لمدة 72 ساعة، ما لم تقم المحكمة العليا في البلاد بتمديد الموعد ، خلال التحقيق.