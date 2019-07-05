إيران تعتزم اطلاق 3اقمار اصطناعية مع نهاية العام

طهران- (د ب ا):

أعلن رئيس وكالة الفضاء الإيرانية أن ثلاثة أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد والاتصالات سوف يتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في 20 مارس 2020.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) نشرت اليوم الجمعة ، قال مرتضى براري إن الأقمار الاصطناعية الإيرانية الصنع محليًا الثلاثة سيتم إطلاقها في الفضاء بحلول نهاية العام .

وأشار إلى أن إحدى أولويات وكالة الفضاء الإيرانية هي تطوير النظام الأصلي البنية التحتية للفضاء في البلاد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الأقمار الاصطناعية دوستي من جامعة شريف للتكنولوجيا ،و بايام من جامعة أميركابير وناهيد - 1 ،،وهذه الأقمار الثلاثة جاهزة للإطلاق إلى الفضاء.

وقال إن أكثر من 80 في المئة من أنظمة الأقمار الاصطناعية الإيرانية تسند إلى القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا.

ووفقا لبراري، فإن نسبة توطين معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة القياس في البلاد ستزداد في السنوات المقبلة. وستكمل الاتصالات ايران هذا العام.