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    إيران تعتزم اطلاق 3اقمار اصطناعية مع نهاية العام

    03:14 م الجمعة 05 يوليه 2019
    إيران تعتزم اطلاق 3اقمار اصطناعية مع نهاية العام

    قمرًا اصطناعيًا

    طهران- (د ب ا):

    أعلن رئيس وكالة الفضاء الإيرانية أن ثلاثة أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد والاتصالات سوف يتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في 20 مارس 2020.

    وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) نشرت اليوم الجمعة ، قال مرتضى براري إن الأقمار الاصطناعية الإيرانية الصنع محليًا الثلاثة سيتم إطلاقها في الفضاء بحلول نهاية العام .

    وأشار إلى أن إحدى أولويات وكالة الفضاء الإيرانية هي تطوير النظام الأصلي البنية التحتية للفضاء في البلاد.

    وأضاف أنه تم الانتهاء من الأقمار الاصطناعية دوستي من جامعة شريف للتكنولوجيا ،و بايام من جامعة أميركابير وناهيد - 1 ،،وهذه الأقمار الثلاثة جاهزة للإطلاق إلى الفضاء.

    وقال إن أكثر من 80 في المئة من أنظمة الأقمار الاصطناعية الإيرانية تسند إلى القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا.

    ووفقا لبراري، فإن نسبة توطين معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة القياس في البلاد ستزداد في السنوات المقبلة. وستكمل الاتصالات ايران هذا العام.

    اقمار اصطناعية وكالة الفضاء الإيرانية إيران

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