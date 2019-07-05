موسكو: واشنطن مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في فنزويلا

موسكو (أش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم (الجمعة)، استمرار الولايات المتحدة في بحثها عن سُبل تزعزع من خلالها الاستقرار في فنزويلا، مُشيرًا إلى أن ذلك لم يؤثر على الدعم القوي الذي تتلقاه الحكومة الشرعية من الشعب الفنزويلي.

وقال ريابكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن السياسة الأمريكية الرامية إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على فنزويلا لم تتغير، فنحن نلاحظ بعين القلق أن الولايات المتحدة تواصل البحث عن وسائل وأساليب تؤثر من خلالها على وضع السياسة الداخلية في فنزويلا من أجل زعزعة الاستقرار بها."

وأضاف أن محاولات تحقيق هدف الإطاحة بالحكومة الشرعية للبلاد قد باءت بالفشل، مثلها مثل محاولات الإنقلاب على الدولة، مما يُعتبر دليلًا على مساندة الشعب الفنزويلي للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو وحكومته الشرعية.. مؤكدًا أن روسيا بدورها ستواصل تنمية الإمكانات العسكرية للقوات الفنزويلية.

وكان ريابكوف قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن موسكو ستعمل على تعزيز إمكانيات القوات المسلحة لهذا البلد في إطار الاتفاقيات السارية. وعن مسألة وجود عسكريين روس في فنزويلا، أوضح ريابكوف: "لقد تم دحض التكهنات المتعلقة بوجود العسكريين الروس في فنزويلا أكثر من مرة".