المبعوث الإفريقي إلى الخرطوم: الأطراف السودانية اعتمدت نظاما أقرب للبرلماني

الخرطوم (أ ش أ)

وصف مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، محمد الحسن ولد لبات، النظام الذي تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، وقوى "الحرية والتغيير" بأنه أقرب إلى النظام البرلماني، حيث تكون الصلاحيات واسعة لرئيس الحكومة.

وأوضح الوسيط الأفريقي - في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" - أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مشكلة من كفاءات وطنية مستقلة، مضيفا أنه لمس إرادة قوية من كلا الطرفين لتتم كل الأمور بالتوافق.

وأكد أن الأطراف السودانية ستوقع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال أسبوع على أقصى تقدير.

وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي، قد أعلن في وقت سابق اليوم ، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي ، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على إجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، محمد حمدان دقلو، قد أكد أن الاتفاق سيكون شاملا، ولا يقصي أحدا، ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية، ويحقق طموحات الشعب السوداني و" وثورته الظافرة ".