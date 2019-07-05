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    إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية حال عدم الإفراج عن ناقلتها في جبل طارق

    02:28 م الجمعة 05 يوليو 2019
    إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية حال عدم الإفراج عن ناقلتها في جبل طارق

    سفينة نفط-أرشيفية

    طهران (أ ش أ)

    هدد القائد بالحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، في حال عدم الإفراج "فورا" عن الناقلة الإيرانية "المحتجزة" في "جبل طارق".

    ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية عن رضائي قوله اليوم الجمعة، إنه إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية "المحتجزة" في "جبل طارق"، فإنه يتعين على السلطات الإيرانية احتجاز ناقلة نفط بريطانية.

    ويأتي هذا التطور، عقب مطالبة وزارة الخارجية الإيرانية، الحكومة البريطانية بالإفراج عن ناقلة النفط "المحتجزة " في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة "قرصنة بحرية" على حد وصفها.

    يذكر أن الشرطة وسلطات الجمارك في "جبل طارق " قامت بمساعدة وحدة من البحرية البريطانية، باحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة "جريس 1" فجر أمس /الخميس/ للاشتباه في نقلها نفطا خاما إلى سوريا ، مما يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد (دمشق).

    ويأتي احتجاز الناقلة - البالغ طولها 330 مترا - في وقت تشهد فيه العلاقات الأوروبية - الإيرانية توترا كبيرا بسبب برنامجها النووي، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي سبل الرد على إعلان (طهران ) تخصيب اليورانيوم بمستوى يتجاوز الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى.

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    ناقلة نفط بريطانية جبل طارق الحرس الثوري الإيراني محسن رضائي إيران

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