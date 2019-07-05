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    إيداع مدير الأمن الوطني الأسبق الجزائري الحبس المؤقت بتهم الفساد

    01:50 م الجمعة 05 يوليه 2019
    إيداع مدير الأمن الوطني الأسبق الجزائري الحبس المؤقت بتهم الفساد

    عبد الغني هامل

    الجزائر (أ ش أ)

    أودع قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" صباح اليوم الجمعة المدير العام الاسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، واثنين من أبنائه، الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، في حين وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.

    ويواجه المدير العام الاسبق للأمن الوطني وابناؤه تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع.ومن بين المتهمين في هذه القضية، 4 ولاة سابقين متهمين على وجه الخصوص بمنح عقار وامتيازات بطرق غير مشروعة لهامل وعائلته، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر زوخ وعبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف وعبد القادر قاضي الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا للنظر فيها.

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