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    مقتل وإصابة 6 أشخاص في تفجير سيارة مفخخة بتركيا (فيديو)

    01:28 م الجمعة 05 يوليو 2019
    مقتل وإصابة 6 أشخاص في تفجير سيارة مفخخة بتركيا (فيديو)

    تفجير سيارة مفخخة - ارشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    أفاد مصدر أمني تركي، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إثر انفجار سيارة في ولاية هتاي جنوبي تركيا.

    وقال المصدر في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة: "قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين في انفجار سيارة بقضاء الريحاينية بولاية هتاي جنوبي تركيا".

    وأضاف أن "سبب الانفجار غير معروف حتى الآن".

    وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الواضح حتى الآن أن السيارة، التي انفجرت في هتاي كانت مفخخة وأن، الذين كانوا بداخلها يحملون الجنسية السورية.

    تفجير سيارة انفجار ولاية هتاي تركيا أردوغان

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