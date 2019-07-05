وزير الخارجية التونسي يترأس وفد بلاده إلى قمّة (نيامي) الأفريقية

تونس (أ ش أ)

يترأّس وزير الشؤون الخارجيّة التونسي خميس الجهيناوي، وفد بلاده الذي يشارك في أعمال القمّة "الاستثنائيّة" الثانية عشر للاتّحاد الأفريقي، التي ستستضيفها (نيامي) عاصمة النيجر، بعد غد الأحد، وذلك بتكليف من الرئيس التونسيّ الباجي قايد السبسي.

وستشكّل هذه القمة "الاستثنائية" مناسبة للإعلان الرسمي عن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية " ZLECAf ".

ويعد هذا الإعلان وفقا لبيان صادر عن الخارجية التونسية، حدثا هاما على طريق الاندماج الاقتصادي بالقارة، كما سيفتح آفاقا واسعة أمام تونس لتوسيع علاقاتها وتعاونها مع البلدان الأفريقية، وتوفر للقطاع الخاص الوطني فرصا جديدة للشراكة ولإنجاز المشاريع مع نظرائه في القارة، خاصة وأن تونس وقعت في مارس الماضي، بالعاصمة الرواندية (كيجالي) وشرعت في إجراءات المصادقة عليها.

وبدخول اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية حيز النفاذ، وانضمام تونس إليها ، إضافة الى انضمامها إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" وحصولها على صفة عضو ملاحظ بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يتعزز الإطار القانوني لعلاقات تونس مع بلدان القارة الإفريقية .

وسيلتقي وزير الشؤون الخارجيّة التونسي - على هامش أعمال القمّة - عددا من رؤساء وفود الدول الأفريقية المشاركة وكبار المسؤولين بالاتحاد الإفريقي.