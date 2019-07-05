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    منظمة "سي آي" الألمانية تنقذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية

    12:12 م الجمعة 05 يوليه 2019
    منظمة "سي آي" الألمانية تنقذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية

    المهاجرين - أرشيفية

    روما- (د ب أ):

    عقب الجدل حول سفينة الإنقاذ الألمانية (سي ووتش 3)، قامت سفينة إغاثية ألمانية أخرى بإنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية.

    وأعلنت المنظمة الألمانية "سي آي" في مقرها بمدينة ريجنسبورج الألمانية اليوم الجمعة أن سفينتها التي تحمل اسم "آلان كردي" انقذت 65 شخصا كانوا على متن زورق مكتظ في المياه الدولية.

    وذكرت المنظمة أنه تم إبلاغ مراكز الإنقاذ في ليبيا وإيطاليا ومالطا وألمانيا. كما طلب مركز المهمة في مدينة بريمن الألمانية من وزارة الخارجية الألمانية التدخل.

    تجدر الإشارة إلى أن سفينة "آلان كردي" تبحر تحت العلم الألماني.

    وتنتظر حالية سفينة إنقاذ أخرى تابعة لمنظمة "ميديترينيا" الإغاثية الإيطالية السماح برسوها في ميناء آمن.

    وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني حظر رسو السفينة في الموانئ الإيطالية.

    وكانت مالطا أعلنت من قبل استعدادها لاستقبال المهاجرين على متن الزورق الشراعي الإيطالي "ألكس"، في حال استقبلت إيطاليا في المقابل 55 مهاجرا متواجدين لديها.

    يُذكر أن سفينة الانقاذ الألمانية "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة "سي ووتش" ظلت عالقة في البحر على مدار أكثر من أسبوعين، حتى رست بها القبطان الألمانية كارولا راكيته في ميناء لامبيدوسا الإيطالي رغم حظر الحكومة الإيطالية ذلك.

    وتم القبض على راكيته، إلا أن قاضية تحقيق ألغت فرض الإقامة الجبرية هذا الأسبوع وأسقطت الاتهامات ضدها.

    المهاجرين منظمة سي آي ليبيا ألمانيا إيطاليا

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