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    حكومة فنلندا تلتقي أعضاء المفوضية الأوروبية في مستهل رئاسة البلاد للاتحاد الأوروبي

    12:11 م الجمعة 05 يوليه 2019
    حكومة فنلندا تلتقي أعضاء المفوضية الأوروبية في مستهل رئاسة البلاد للاتحاد الأوروبي

    الحكومة الفنلندية

    ستوكهولم- (د ب أ):

    اجتمعت الحكومة الفنلندية مع أعضاء المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بمناسبة رئاسة البلاد الدورية للتكتل الأوروبي لستة أشهر مقبلة، وذلك لمناقشة جدول أعمالها.

    وأجرى رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينه محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والتقى أعضاء المفوضية الآخرون بأعضاء مجلس الوزراء الفنلندي في مجموعات مختلفة.

    وكانت فنلندا ذكرت أن القضية الرئيسية خلال فترةرئاستها للاتحاد ستكون تعزيز القيادة العالمية للاتحاد الأوروبي في مجال المناخ. وتتضمن القضايا الأخرى ميزانية جديدة أوروبية طويلة الأجل، والحاجة إلى الدفاع عن القيم المشتركة للاتحاد مثل سيادة القانون.

    ويتضمن برنامج اليوم مأدبة غداء استضافها الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ومن المقرر أن يختتم اليوم بزيارة إلى البرلمان الفنلندي واجتماع مع اللجنة البرلمانية الكبرى.

    وتضطلع اللجنة المؤلفة من 25 عضوا بدور رئيسي في توجيه سياسة الاتحاد الأوروبي التي تنتهجها الحكومة الفنلندية.

    وتتولى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الرئاسة الدورية للتكتل كل ستة أشهر، وتقوم بنظيم اجتماعات رفيعة المستوى وتسعى إلى التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء ودفع جدول أعمال التكتل قدما.

    وتسلمت فنلندا الرئاسة الأوروبية من رومانيا يوم الاثنين الماضي.

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