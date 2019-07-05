الطائرات السورية تستأنف غاراتها الجوية على ريفي ادلب وحماه

ادلب- (د ب أ):

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الطائرات السورية استأنفت اليوم الجمعة قصف مناطق متفرقة من ريفي إدلب وحماة.

وأضاف المرصد ،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، إن الطائرات الحربية السورية نفذت ما لا يقل عن 31 غارة جوية على كل من ركايا سجنة ومحيط الشيخ مصطفى وبسقلا وحاس وكفرنبل ومعرة حرمة وصهيان وخان شيخون وبسيدا وأرمنايا، وأطراف البوابية بريف حلب الجنوبي الغربي .

وتابع المرصد أن الطيران المروحي القى أكثر من 12 برميلا متفجرا على اللطامنة ومحيط كفرزيتا والصياد بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن سقوط جرحى في اللطامنة، في حين تواصل الطائرات الروسية غيابها عن أجواء المنطقة منذ منتصف الليل، بينما جددت قوات النظام قصفها على ريف حماة الشمالي مستهدفة قرية الزكاة بالقذائف الصاروخية.

جاء ذلك بعد هدوء نسبي تشهده المنطقة منذ ما بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة.

ومنذ 25نيسان/ابريل الماضي ، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد ، بدعم من القوات الجوية الروسية ، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب ، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سورية.

وقد تسبب التصعيد الأخير في سورية التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الناس وأثار مخاوف من انهيار هدنة مدتها ثمانية أشهر تقريبًا في إدلب.

كانت موسكو وانقرة قد أبرمتا في سبتمبر العام الماضي اتفاقًا لوقف إطلاق النار لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب.