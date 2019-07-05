الخارجية الروسية: موسكو ستواصل تعزيز قدرات القوات المسلحة الفنزويلية

موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده ستواصل تعزيز إمكانيات القوات المسلحة الفنزويلية.

وقال ريابكوف- في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "سنعمل على تعزيز إمكانيات القوات المسلحة لهذا البلد في إطار الاتفاقيات السارية".

وردا على سؤال بشأن وجود عسكريين روس في فنزويلا، قال ريابكوف "لقد تم دحض التكهنات المتعلقة بوجود العسكريين الروس في فنزويلا أكثر من مرة".