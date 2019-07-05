انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا للشهر الرابع على التوالي

لندن - (د ب ا):

قالت رابطة مصنعي السيارات في المملكة المتحدة، إن الطلب على السيارات الجديدة تراجع بنسبة 4.9 % خلال شهر يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الرابطة القول إن مبيعات السيارات الجديدة خلال الشهر الماضي انخفضت مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي و بلغت 223421 سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة خلال الربع الأول بنسبة 3.4% لتسجل 1269245 سيارة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت تراجع مبيعات السيارات الأوروبية خلال العام الجاري في ظل تراجع الطلب والغموض الناجم عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.