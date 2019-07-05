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    انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا للشهر الرابع على التوالي

    11:53 ص الجمعة 05 يوليو 2019
    انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا للشهر الرابع على التوالي

    مبيعات السيارات

    لندن - (د ب ا):

    قالت رابطة مصنعي السيارات في المملكة المتحدة، إن الطلب على السيارات الجديدة تراجع بنسبة 4.9 % خلال شهر يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي.

    ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الرابطة القول إن مبيعات السيارات الجديدة خلال الشهر الماضي انخفضت مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي و بلغت 223421 سيارة.

    وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة خلال الربع الأول بنسبة 3.4% لتسجل 1269245 سيارة.

    وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت تراجع مبيعات السيارات الأوروبية خلال العام الجاري في ظل تراجع الطلب والغموض الناجم عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    مبيعات السيارات بريطانيا صناعة السيارات المفوضية الأوروبية

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