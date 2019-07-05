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    روسيا ترصد 5 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

    11:10 ص الجمعة 05 يوليه 2019
    روسيا ترصد 5 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

    العمليات العسكرية في سوريا - ارشيفية

    موسكو (أ ش أ)

    رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية-التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 5 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، ثلاثة منها في محافظة اللاذقية واثنين في حماة.

    جاء ذلك- وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- اليوم الجمعة في بيان لوزارة الدفاع الروسية بشأن الوضع في سوريا.

    وخلال 24 ساعة الماضية، رصد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية، تم من خلالها إيصال 750 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 63ر3 طن إلى مدينة إنخل بريف درعا.

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