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    مئات من أفراد الجيش الأمريكي يشاركون في تأمين فعاليات يوم الاستقلال

    01:36 ص الجمعة 05 يوليه 2019
    مئات من أفراد الجيش الأمريكي يشاركون في تأمين فعاليات يوم الاستقلال

    أفراد الجيش الأمريكي يشاركون في تأمين فعاليات يوم

    واشنطن - (أ ش أ):

    أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن عدد العسكريين المشاركين في احتفالية يوم الاستقلال الأمريكي تحت شعار (تحية لأمريكا) يتراوح ما بين 750 إلى 800 فرد.

    وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - التي أوردت النبأ - أن هذا العدد لا يشتمل على مئات آخرين من الحرس الوطني يعملون على تسهيل حركة المرور والسيطرة على الحالة الأمنية في شوارع العاصمة واشنطن.

    من ناحية أخرى، أوضحت الشبكة أن حوالي 100 رحلة طيران قادمة من وإلى مطار رونالد ريجان الوطني سوف تتأثر بأنشطة وفعاليات يوم الاستقلال الأمريكي.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الجيش الأمريكي يوم الاستقلال البنتاجون
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