  • عاجل:7 آلاف جنيه لهذه الدرجة.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    رأس توت الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عزت أبو عوف عمرو وردة ريهام سعيد الثانوية العامة الطقس

    واشنطن ترحب باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيراني

    11:50 م الخميس 04 يوليه 2019
    واشنطن ترحب باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيراني

    مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

    واشنطن - (أ ش أ)

    رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية عند سواحل جبل طارق.

    وأكد بولتون ، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس ، عزم بلاده وحلفائها على اتباع السياسة الرامية إلى منع حكومتي سوريا وإيران من الاستفادة من تجارة غير مشروعة.

    وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت في وقت سابق ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا ، فيما دعت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة "قرصنة بحرية".

    هذا المحتوى من

    جون بولتون الولايات المتحدة إيران النفط بريطانيا ناقلة نفط

    الخبر التالى:

    ترامب يطلع على جهود الإنقاذ بعد زلزال كاليفورنيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان