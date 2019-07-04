التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة حوثية استهدفت جازان

القاهرة - مصراوي:

اعترضت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وأسقطت طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء، باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولكنها لم تحقق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وأكد التحالف استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.