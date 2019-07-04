  • عاجل:7 آلاف جنيه لهذه الدرجة.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    رأس توت الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عزت أبو عوف عمرو وردة ريهام سعيد الثانوية العامة الطقس

    حكومة موريتانيا: الأمن لا يقدر بثمن والشعب مرتاح لقطع الإنترنت

    09:53 م الخميس 04 يوليو 2019
    حكومة موريتانيا: الأمن لا يقدر بثمن والشعب مرتاح لقطع الإنترنت

    الشرطة الموريتانية

    نواكشوط - (أ ش أ)

    قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدنا على ولد محمد خونا إن "الأمن يشكل لبلاده أولية لا تقدر بثمن".

    وأضاف الناطق الحكومي - في مؤتمر صحفي مساء /الخميس/ في نواكشوط ردا على سؤال حول قطع الإنترنت مؤخرا وعما إذا كان هناك تقدير للخسائر المادية جراء قطعها بالبلد - أن "الأولوية عند الموريتانيين هي أمنهم ولا سعر له، ولن يفتح المجال لكل ما من شانه أن يؤثر عليه"

    وأشار إلى أن كل الموريتانيين متفقون ومرتاحون لقطع الانترنت بعد مشاهدة نتيجتها، وأن شبكة الانترنت عادت بعد زوال السبب في قطعها.

    هذا المحتوى من

    الشرطة الموريتانية الإنترنت الشعب الموريتاني موريتانيا

    الخبر التالى:

    بوتين يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان