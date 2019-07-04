داوود أوغلو ينتقد وجود صهر أردوغان على رأس وزارة المالية

أنقرة - (أ ش أ)

وجه رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو انتقادات لاذعة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب وجود صهره على رأس وزارة المالية.

وطالب أوغلو - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - بضرورة فصل العلاقات العائلية عن هيكل الدولة تماما، مضيفا أنه يجب آلا يكون هناك قرابة من الدرجة الأولى في التسلسل الهرمي للدولة.

وأوضح أن ووزير المالية بيرات البيرق هو زوج ابنة الرئيس التركي، مبينا أن تعيينه في هذا المنصب أثار انتقادات كبيرة.