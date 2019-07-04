الكويت تعبر عن قلقها من التصعيد بين واشنطن وطهران في الخليج

الكويت - لندن - (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الخميس، إن التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران، يشكل مصدر قلق للكويت وبريطانيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، عقب جلسة المباحثات التي عقدها مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا أندرو موريسون، في مقر إقامة وزير الخارجية البريطاني.

وأشاد الجارالله في هذا الصدد، بالزيارة التي قام بها وزير الدولة البريطاني موريسون الى طهران مؤخرا، والتي كانت تهدف الى تخفيف حدة التوتر والتصعيد في منطقة الخليج، التي تعد من المناطق المهمة من العالم.

وأكد دعم الكويت لجهود بريطانيا في هذا الاتجاه، معربا عن أمله في أن تسهم الجهود الدولية في النأي بمنطقة الخليج عن أي صراعات تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح نائب وزير الخارجية الكويتي، أن لقاءه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط اليوم، شكل فرصة للتنسيق المشترك بينهما في القضايا الدولية، لاسيما في ظل وجود الكويت كعضو غير دائم في مجلس الامن.

ومن جانبه، أكد الوزير البريطاني - في تصريح مماثل ل(كونا) - التزام لندن بأمن منطقة الخليج، ولاسيما في ظل التوتر الذي تشهده حاليا.

واعتبر موريسون أنه تم توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب العسكري اليوم بين الكويت وبريطانيا، لتدخل ضمن المساعي الشاملة لضمان أمن المنطقة بشكل عام، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات تعمل أيضا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المتخصصة، وترفعها الى مستويات أسمى.