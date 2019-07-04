"نشر آلاف الرجال".. إجراءات مشددة لتأمين قمة الاتحاد الافريقي بالنيجر

نيامي- (أ ف ب):

أعلنت السلطات النيجرية أنها فرضت في نيامي إجراءات أمنية خاصة تشمل نشر "آلاف الرجال" لضمان أمن قمة الاتحاد الافريقي التي ستعقد من الخميس إلى الأحد في العاصمة نيامي.

وقال وزير الداخلية في النيجر، محمد بازوم، لوكالة فرانس برس: "لدينا قوة خاصة تضم آلاف الرجال"، في عاصمة هذا البلد الذي يواجه هجمات متكررة من قبل جماعات جهادية في غربه وجماعة بوكو حرام في جنوب شرقه.

وعبر وزير الداخلية عن ثقته في الوضع الأمني لكنه رفض كشف أرقام دقيقة، مكتفيا بالحديث عن نشر آلاف عناصر الشرطة ومعهم آلاف العسكريين. وأكد أن "هذه القمة مهمة بالنسبة لنا. نحتاج إلى رسم صورة جذابة لنا لا تربطنا بالإرهاب".

وسيحضر رؤساء نحو 50 دولة يصلون اعتبارا من الجمعة، على أن يبدأ الوزراء اجتماعاتهم الخميس.

وينتشر الجيش بشكل واسع في نيامي عادة بينما تفرض في الفنادق الكبرى والمطاعم والأماكن العامة إجراءات أمنية.

وتبنّى تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأربعاء، هجوما على مركز إيناتيس العسكري المتقدّم (غرب على الحدود مع مالي) أسفر عن مقتل 18 جنديا.