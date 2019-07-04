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    أنباء عن فقدان أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس جنوب تونس

    03:24 م الخميس 04 يوليه 2019
    أنباء عن فقدان أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس جنوب تونس

    مهاجرين - صورة ارشيفية

    تونس - (د ب أ):

    أعلنت مصادر جنوب تونس اليوم الخميس عن فقدان أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس التونسية كانوا انطلقوا من السواحل الليبية قبل يومين.

    وقال رمضان بن عمر المتحدث بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحرس البحري أنقذ أربعة أو خمسة مهاجرين من بين 82 مهاجرا.

    وأوضح بن عمر أن المهاجرين كانوا انطلقوا من السواحل الليبية قبل يومين على متن قارب مطاطي لكنهم تاهوا في عرض البحر وفقد حتى الآن حوالي 75 مهاجرا.

    وتجري وحدات الحرس البحري عمليات تمشيط أمام سواحل جرجيس بحثا عن المفقودين من بين المهاجرين.

    مهاجرين تونس سواحل جرجيس السواحل الليبية

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