الصحة الليبية: 35 قتيلا و65 جريحا الحصيلة النهائية لقصف مركز إيواء مهاجرين

طرابلس - (د ب أ):

أفادت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وداد ابونيران بأن الحصيلة النهائية لضحايا القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء مهاجرين في تاجوراء بالضاحية الشرقية لطرابلس بلغت حتى اليوم الخميس 35 قتيلا وأكثر من 65 جريحا.

وقالت ابونيران لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"بعض جثث القتلى استلمناها كأشلاء مقطعة"، كاشفة عن أن الضحايا ينتمون لدول "الجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان والصومال وبنجلاديش وحالة واحدة من تونس".

وحول تضارب الأرقام بخصوص أعداد الجرحى، أوضحت ابونيران أن تدخل بعض المنظمات في علاجهم دفع إلى نقل البعض لمستشفيات خاصة، ما صعب من إمكانية الحصول على أرقام دقيقة، مؤكدة أن مستشفيات طرابلس عملت كل ما في وسعها لعلاج الجرحى بما يتوفر لديها من إمكانيات.

وكان أحد عنابر المهاجرين غير القانونيين في مركز إيواء تاجوراء قد تعرض لقصف جوي في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

وبحسب تصريح سابق لـ ( د. ب. أ) من رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، العقيد مروان عبد الحفيظ، فإن العنبر الذي قصف كان يحوي 120 مهاجرا كلهم من الذكور، في حين يأوي مركز تاجوراء أكثر من 600 مهاجر من جنسيات مختلفة.