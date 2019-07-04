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    حالة وفاة ثانية في تفجير الخميس الماضي وسط العاصمة التونسية

    02:38 م الخميس 04 يوليه 2019
    حالة وفاة ثانية في تفجير الخميس الماضي وسط العاصمة التونسية

    وزارة الداخلية التونسية

    تونس - (د ب أ):

    قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن مدنيا ثانيا من بين جرحى التفجير الارهابي بوسط العاصمة يوم الخميس الماضي توفي متأثرا بجراحه البليغة.

    وأوضح المتحدث سفيان الزعق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المواطن توفي اليوم الخميس بعد أن تعرض لعدة كسور ونزيف في المخ.

    وتوفي في التفجير ، الذي استهدف سيارة أمنية بشارع شارل ديجول المحاذي لشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي يوم الخميس الماضي، عنصر أمني وأصيب آخر بالإضافة الى اصابة مدنيين اثنين.

    كما فجر متشدد ثان نفسه في نفس اليوم قبالة مقر أمني لمكافحة الارهاب في المدخل الجنوبي للعاصمة، ما تسبب في جرح أربعة أمنيين.

    وقال الزعق لـ(د.ب.أ) غادر جميع المصابين المستشفى وبقي عنصر أمني واحد تتطلب حالته المزيد من العناية الطبية.

    وزارة الداخلية التونسية تونس الارهاب تفجير ارهابي

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