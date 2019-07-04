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    فقدان شخص إثر وقوع فيضانات وانهيارات أرضية باليابان

    11:25 ص الخميس 04 يوليه 2019
    فقدان شخص إثر وقوع فيضانات وانهيارات أرضية باليابان

    انهيارات أرضية باليابان_ارشيفيه

    طوكيو - (د ب أ):

    فٌقدت سيدة بجنوب اليابان اليوم الخميس، وذلك في ظل استمرار هطول أمطار قوية على المنطقة.

    ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن السلطات المحلية القول إن سيدة في الثمانينات من عمرها فٌقدت في مدينة سو بمقاطعة كاجوشيما، عقب أن طمر انهيار أرضي منزلها في الصباح.

    و جرى نشر أفراد الجيش في المقاطعة للمساعدة في مهمة الإغاثة، حيث غمرت المياه بعض المناطق السكنية والأراضي الزراعية.

    وقد أصدرت السلطات أوامرها بإجلاء مئات الآلاف من المواطنين في مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي من منازلهم، في ظل هطول أمطار قوية على المنطقة.

    وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار على مناطق أوسع من البلاد، بما في ذلك طوكيو، اليوم الخميس.

    وقبل عام تقريبا، تسببت الأمطار الغزيرة في غرب اليابان في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وهو أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالطقس في خلال ثلاثة عقود.

    انهيارات أرضية اليابان أمطار الأراضي الزراعية المناطق السكنية

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