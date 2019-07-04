القوات المشتركة باليمن تدمر مخزن أسلحة وتسقط قتلى وجرحى لميليشيا الحوثي

عدن - (أ ش أ):

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن المصادر العسكرية قولها "إن القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة".

وأضافت المصادر أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها أحد الخنادق، التي هربت إليها عناصر حوثية، مشيرة إلى أن هذا الخندق سبق وأن فخخته الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية تأتي ردًا على قصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.