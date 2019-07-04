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    كندا : انقاذ 34 عاملا من عمق 1000 متر تحت سطح الأرض

    08:58 ص الخميس 04 يوليو 2019
    كندا : انقاذ 34 عاملا من عمق 1000 متر تحت سطح الأرض

    انقاذ 34 عاملا من عمق 1000 متر تحت سطح الأرض

    أوتاوا - (أ ش أ):

    أعلنت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس، اليوم الخميس، إنقاذ 34 من عمالها كانوا عالقين على عمق ألف متر تحت سطح الأرض في أحد مناجمها بمقاطعة ساسكاتشوان وسط البلاد.

    وذكر متحدث باسم الشركة ـ في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية ـ أنه تم إنقاذ العمال العالقين في المنجم لأكثر من 24 ساعة إثر تعطل مصعد كانوا يحاولون صيانته، باستخدام مصعد إضافي جرى تركيبه بهدف إخراجهم إلى السطح.

    وكانت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس أعلنت أمس الأربعاء أن 34 من عمّالها عالقون منذ 24 ساعة في أحد مناجمها على عمق ألف متر تحت سطح الأرض إثر تعطّل مصعد كانوا يحاولون صيانته، مشيرة إلى أنّهم بأمان وسيتم إخراجهم فور إصلاح المصعد.

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