على فراش الموت.. أخر وصية من الأمير بندر لشقيقه الملك سلمان (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لشقيقه الأمير بندر، في المستشفى، قبل أيام من وفاته.

وانتشر الفيديو بشكل موسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه العاهل السعودي ينحني تجاه أخيه ليتلقى منه أخر وصية من الأمير بندر.

وأوصى الأمير بندر للعاهل السعودي بـ"طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين"، ليرد عليه الملك سلمان بـ"نحن عند حسن ظنك ونحن دولة قامت على الإسلام".

وأدى الملك السعودي الإثنين الماضي، مع جموع المصلين في المسجد الحرام صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وتوفي الأحد، الأمير بندر بن عبد العزيز، الأخ الأكبر للعاهل السعودي، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانًا حول وفاة الأمير بندر، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".