أول رد من وزير خارجية إيران بعد عقوبات أمريكا: شكرا

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه لا تستهدف شخصه بل بصفته وزيرا لخارجية إيران.

وفي أول رد على إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية، قال ظريف في تغريدة على موقع تويتر: "سبب العقوبات الأمريكية ضدي هو أنني المتحدث الأول باسم إيران حول العالم. هل الحقيقة تؤلم لهذه الدرجة؟"

وتابع أن العقوبات لن تكون لها أي تأثير عليه أو على أسرته لأنه لا يمتلك أي ممتلكات خارج إيران، وفقًا لوزير الخارجية.

وأنهى كلامه موجها حديثه إلى أمريكا "شكرًا لاعتباري أمثل تهديدا عظيمًا لأجندتكم".

وذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء، عقوبات على جواد ظريف.

وأكدت الوزارة إدراج ظريف في "قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".

وكانت الولايات المتحدة، فرضت منذ فترة، حزمة من العقوبات على إيران تستهدف مسؤولين بارزين على رأسهم المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي.