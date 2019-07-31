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أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرني

10:37 م الأربعاء 31 يوليه 2019
أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرني

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

القاهرة – مصراوي:

ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وأكدت الوزارة إدراج ظريف في "قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".

وكانت الولايات المتحدة، فرضت منذ فترة، حزمة من العقوبات على إيران تستهدف مسؤولين بارزين على رأسهم المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي.

جواد ظريف الخارجية الإيرانية عقوبات اقتصادية الخزانة الأمريكية

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