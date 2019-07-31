الكشف عن تسجيل لرئيس أمريكي سابق وصف فيه الأفارقة بالقرود

القاهرة – مصراوي:

نشرت موقع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، مقطعا صوتيًا لمحادثة مسجلة وصف فيها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الأفارقة بأنهم "قرود".

وأدلى ريجان الذي كان حاكمًا لولاية كاليفورنيا أثناء المكالمة التي تعود إلى أكتوبر 1971، بتلك التصريحات بسبب معارضة وفود أفريقية للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة.

عثر على المكالمة المسجلة المدير السابق لمكتب الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، والأخير كان الطرف الثاني في المكالمة المذكورة.

وجاءت المكالمة عقب تصويت لأعضاء الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بجمهورية الصين أو "تايوان"، وذلك في ظل دفاع ريجان المستمر آنذاك عن تايوان، واتصل بنيكسون آنذاك وصب جام غضبه على الدول الأفريقية التي تحدث الولايات المتحدة واعترفت بالصين.

هاجم ريجان الدول الأفريقية في المحادثة بسبب معارضتها للولايات المتحدة الأمريكية، وقال "شاهدت ذلك الشئ المؤلم على التلفزيون.. هؤلاء القرود من الدول الأفريقية، عليهم اللعنة. لا يعرفون حتى طريقة ارتداء الأحذية".

وظهر نيكسون غير معارضًا لحديث ريجان، وردد ما ذكره ريجان في محادثات مسجلة أخرى مع مستشارين يعملون معه.