"العسكري السوداني": توقيف عناصر من الدعم السريع أطلقوا النار على طلاب الأُبيض

القاهرة – مصراوي:

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، توقيف عدد من عناصر قوات الدعم السريع أطلقوا النار على المتظاهرين في مدينة الأُبيض هذا الأسبوع، بحسب سكاي نيوز عربية.

وخرج طلاب المدارس في المدينة يوم الإثنين احتجاجا على الظروف الاقتصادية، ليطلق عناصر من قوات الأمن النار على المتظاهرين ويسقط 5 قتلى بينهم 4 طلاب.

ودان المجلس العسكري في وقت سابق عملية قتل المتظاهرين، واعتبرها محاولة لتعطيل التفاوض بين المجلس وقوى الحرية والتغيير لإدخال البلاد في المزيد من الفوضى.

خرجت بعد الواقعة مظاهرات في عدد من المدن السودانية وقررت ولاية الخرطوم إيقاف الدراسة لأجل غير مسمى.

من المقرر أن يجتمع المجلس العسكري غدًا الخميس مع قيادات قوى الحرية والتغيير المعارضة لمناقشة تطورات الاتفاق وتحديد عناصر الحكومة الانتقالية المدنية.