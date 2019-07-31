إيران تعترف بإجراء تجارب مؤخرا على إطلاق صاروخ متوسط المدى

طهران - (أ ش أ)

اعترفت إيران - اليوم الأربعاء - بإجراء تجارب على إطلاق صاروخ متوسط المدى في الأسبوع الماضي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الانجليزية عن وزير الدفاع الإيراني، الجنرال أمير حاتمي، قوله "إن إجراء مثل هذه التجارب الصاروخية أمر طبيعي في إطار الأبحاث الدفاعية ".

وأوضح حاتمى يقول أن بلاده وضعت برامج لقواتها المسلحة تقوم بتنفيذها سنويا وتشمل إجراء تجارب صاروخية، مضيفا أن إجراء مثل هذه التجارب الصاروخية أمر طبيعي على مستوى العالم.

وكان مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكد، في الأسبوع الماضي، أن إيران أجرت تجارب على صاروخ باليستي متوسط المدى يبلغ مداه نحو ألف كيلومتر "ما يعادل 620 ميلا"، نافيا أن تلك التجارب تمثل تهديدا للملاحة أو الجنود الأمريكيين المتمركزين في منطقة الخليج العربي.