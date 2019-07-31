التفاوض حول الوثيقة الدستورية بين العسكري السوداني والحرية والتغيير غدًا

القاهرة – مصراوي:

انهت اللجنة الفنية المكونة من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول الوثيقة الدستوية وتنقيحها للتفاوض حولها بين الطرفين غدا الخميس.

وارجأت الوساطة الإثيوبية الإفريقية التفاوض حول هذه الوثيقة عدة مرات لمزيد من التشاور حولها لتجاوز نقاط الخلاف بين الطرفين.

وبانتهاء التفاوض حول هذه الوثيقة والتوقيع عليها يتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة المدنية التي تم الاتفاق علي شكلها في وثيقة الاتفاق السياسي والتي تتكون من رئيس الوزراء الذي تختاره الحرية والتغيير إضافة إلى 18 وزير من الكفاءات الوطنية ووزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما المجلس العسكري.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد رشحت الخبير عبد الله حمدوك ليكون رئيسًا للوزراء في الحكومة الانتقالية مدتها ثلاث سنوات.