البيت الأبيض يشيد بمفاوضات التجاره مع الصين ويصفها بالبناءة

واشنطن - (أ ش أ)

أشادت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام ، اليوم الأربعاء، بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووصفتها بالبناءة، موضحة أن الطرفين سيجتمعان في مطلع شهر سبتمبر المقبل لمناقشة حل للمنازعات التجارية التي دامت لأشهر.

وقالت جريشام - في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إن الحكومة الصينية أكدت التزامها بزيادة شراء الصادرات الزراعية الأمريكية.

وكان الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، قد اختتما اليوم مفاوضات التجارة التي استغرقت يومين مع نظيريهما في مدينة شانغهاى الصينية.

وتعد تلك الاجتماعات أول مفاوضات بين الطرفين منذ فشل المحادثات السابقة في مايو الماضي بشأن الخلافات حول سياسات الصين التكنولوجية وممارساتها التجارية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتفق مع نظيره الصيني تشي جين بينج في يونيو الماضي على تجميد قرار زيادة التعريفات الجمركية واستئناف المفاوضات مرة أخرى.

وفي الوقت الذي أعرب فيه البيت الأبيض عن تفاؤله بشأن المحادثات، لم تظهر أي علامات إنفراجة في النزاع بين البلدين، وأثار تصريح ترامب التساؤلات يوم الثلاثاء لدى الأسواق المالية والذي قال فيه إنه ينبغي على الصين أن تترقب ما إذا كان سيخسر في الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل أخذ القرار بالتنازلات.