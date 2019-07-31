ثلاثة لصوص يحاولون سرقة ساعة "روليكس" من أربعيني في لندن في وضح النهار

كتب – محمد عطايا:

ذكرت صحيفة "ستاندارد" البريطانية، أن مجموعة من اللصوص حاولوا سرقة ساعة "رولكس" من رجل في منتصف العمر، في وضح النهار، بإحدى الشوارع شمال العاصمة لندن.

وأظهر مقطع فيديو ثلاثة رجال، قالت الشرطة إن أعمارهم تتراوح بين 18 إلى 25 عامًا، يحاولون سرقة ساعة رجل في الأربيعنيات.

وأوضحت "ستاندارد" أنه تم استدعاء الشرطة إلى ويستبول إفينيو، في كوكسفوستيرز، بعد الثانية عصرًا، أمس الثلاثاء، بعد ورود أنباء عن محاولة سرقة.

وأطلق الشخص الذي يحاول اللصوص سرقته، يطلق صيحات استغاثة للمارة، قائلًا: "من فضلك توقف"، فيما صرخ آخر "لقد تعرضنا للهجوم، اتصال بالشرطة".

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الشرطة لم تعتقل أي من الجناة، فيما أصيب المعتدى عليه بجروح طفيفة لم تستدع نقله على إثرها للمستشفى.