ألمانيا تعلن عدم مشاركتها أمريكا في تشكيل تحالف لحماية الملاحة بهرمز

القاهرة – مصراوي:

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده لن تشارك في المبادرة الأمريكية بشأن تشكيل تحالف لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بالخليج العربي.

وأضاف ماس، في تصريحات صحفية، نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في برلين الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن بلادها طالبت رسميًا من الحكومة الألمانية المشاركة في تأمين مضيق هرمز.

وأضافت: "طلبنا من ألمانيا رسميا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا للمساعدة في تأمين مضيق هرمز ومكافحة العدوان الإيراني".