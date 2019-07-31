المؤسسة الليبية للنفط تعلن "القوة القاهرة" بسبب عمل تخريبي في حقل الشرارة

طرابلس - (أ ش أ)

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم /الأربعاء/ حالة (القوة القاهرة) بعد توقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي نتيجة تعرضه لعمل تخريبي استهدف إغلاق خط الأنابيب الرابط بين الحقل وميناء الزاوية شمال غرب البلاد.

وقالت المؤسسة -في بيان أورده موقع بوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء- إن مجموعة مسلحة منعت موظفين تابعين لشركة (أكاكوس) للعمليات النفطية من القيام بمحاولة إعادة فتح أحد الصمامات على خط أنابيب يربط حقل الشرارة النفطي (جنوب غرب ليبيا) بميناء الزاوية (شمال غرب) ما اضطر المؤسسة إلى وقف الانتاج من الحقل وإعلان حالة القوة القاهرة على خلفية الإغلاق.

وأوضحت أنها أعلنت حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من أمس، وذلك بسبب إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي، الأمر الذي تسبب في توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء.

وأشارت إلى أنّ هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشرة الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية، مؤكدة أنها أخطرت الشركاء التجاريين بهذه التطورات، وأن المفاوضات جارية حاليا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المهندس مصطفى صنع الله -في البيان- إن توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا لن يتسبب فقط في عرقلة إمدادات الطاقة لشبكة الكهرباء الوطنية، بل سيحول أيضا دون القدرة على تمويل الخدمات الأساسية، مشددا على ضرورة تعقّب مرتكبي هذه الأفعال المشينة وملاحقتهم جنائيا.