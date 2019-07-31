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    دبلوماسي روسي: تدريب 100 جندي صيني على نظام "إس 400"

    05:45 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    دبلوماسي روسي: تدريب 100 جندي صيني على نظام "إس 400"

    نظام إس-400 الدفاعي

    موسكو - (أ ش أ)

    صرح دبلوماسي عسكري روسي لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاربعاء، بأن حوالي 100 جندي عسكري من جيش التحرير الشعبي الصيني أكملوا دورة تدريبية فى روسيا على استخدام نظام الدفاع الصاروخي إس-400.

    وقال الدبلوماسي - الذي لم يكشف عن هويته - "إن حوالى 100 جندى عسكرى من جيش التحرير الشعبي الصيني الذين سيعملون على المجموعة الثانية من فوج إس 400، استكملوا دورة تدريبية لاستخدام النظام في يوليو وعادوا إلى بلادهم وكان قد بدأ التدريب في مارس 2019".

    وأشار المصدر أيضًا إلى أن الدورة التدريبية تزامنت مع بدء تسليم فوج إس 400 الثاني إلى الصين، فيما رفضت الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني التعليق على المعلومات.

    وقال دبلوماسي عسكري آخر لوكالة تاس في 24 يوليو إن روسيا بدأت عملية لتسليم المجموعة الثانية من أنظمة الصواريخ إس 400 إلى الصين عن طريق البحر.. ومن المقرر أن تشارك ثلاث سفن على الأقل في العملية.

    وكانت الصين أول دولة تشتري أنظمة إس 400 ووقعت موسكو وبكين عقدًا لتسليم مجموعتين من طراز إس 400 في عام 2014. وتم تسليم المجموعة الأولى في ربيع عام 2018 وتم اختبار الأنظمة بنجاح.

    هذا المحتوى من

    Asha
    اس 400 منظومة الصواريخ موسكو الجنود الصينيون
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