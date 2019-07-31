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    الحكم بسجن مسنة أمريكية 10 أيام بسبب إطعامها القطط الهائمة

    03:20 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    الحكم بسجن مسنة أمريكية 10 أيام بسبب إطعامها القطط الهائمة

    إطعام القطط صورة تعبيرية

    جاريفِلد هايتس - (د ب أ):

    لأن أرملة مسنة في مدينة جارفيلد هايتس، صممت على إطعام القطط الهائمة، بشكل متكرر، رغم تغريمها في وقت سابق بدفع أكثر من 2000 دولار، حكم عليها بالسجن عشرة أيام، وذلك بعد أن خالفت القانون للمرة الرابعة بإطعامها للقطط الشاردة في حيها.

    وذكر موقع كليفلاند دوت كوم الإخباري، اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) أن المرأة البالغة من العمر 79 عاما بررت تصرفها بأنها تفتقد قططها التي ماتت قبل عامين، مما جعلها تبدأ في إطعام القطط الهائمة في حيها.

    وذكر الموقع أن ثمان قطط بالغة ونسلها أصبحت تتردد بشكل منتظم على بيت المسنة، منتظرة الحصول على طعام من الأرملة.

    يشار إلى أن إطعام الحيوانات الشاردة يعتبر مخالفة نظامية في مدينة جارفيلد.

    ولأن المرأة تعمدت مخالفة هذه القواعد أكثر من مرة فسيتم سجنها اعتبارا من 11 أغسطس الوشيك، ولمدة عشرة أيام، حسبما ذكر الموقع.

    ولكن الموقع أكد في الوقت ذاته أنه سيتم إعادة النظر في الحكم، وذلك لاستياء الرأي العام.

    إطعام القطط سجن مدينة جارفيلد هايتس

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