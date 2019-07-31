الصين تحظر على المواطنين زيارة تايوان بشكل فردي

بكين - (د ب أ):

حظرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية اليوم الأربعاء على المواطنين السفر بشكل فردي إلى تايوان.

وسيؤثر الحظر على سكان 47 مدينة في الصين من الأول من أغسطس فصاعدا.

ولم يتم في الاعلان ذكر أي سبب لهذا التغيير .

كان يستلزم من المواطنين الصينيين في السابق الحصول على تصريح خاص لزيارة تايوان وحجز إقامتهم من خلال شركة سياحة، لكن اعتبارا من الأول من أغسطس فصاعدا، سيكون في وسعهم فقط السفر ضمن مجموعة سياحية.

وتعتبر الصين تايوان ، وهي جزيرة ذاتية الحكم تطبق الديمقراطية ،إقليما منشقا، لكن هذا لم يمنع السكان من السفر إلى هناك لقضاء العطلة أو للدراسة.

وربما يكون الحظر مرتبطا بحملة الانتخابات الرئاسية في تايوان. وستتنافس في انتخابات يناير الرئيسة تساي إينج-وين، التي ترأس حزبا مؤيدا لاستقلال تايوان مع مزيد من المرشحين المقربين لبكين.

ودفعت إدارة تساي في اتجاه النأي بتايوان عن الصين أكثر من سلفها الموالي لبكين، على سبيل المثال بشراء أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، توعد رئيس الصين، شي جين بينج بإعادة تايوان إلى بكين بالقوة إذا لزم الأمر.