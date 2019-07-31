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    مقتل 34 شخصا في انفجار قنبلة غرب أفغانستان

    08:02 ص الأربعاء 31 يوليه 2019
    مقتل 34 شخصا في انفجار قنبلة غرب أفغانستان

    انفجار قنبلة غرب أفغانستان

    كابول - (د ب أ):

    قتل 34 شخصا بعدما اصطدمت حافلة بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم فرح ، غربي أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون صباح اليوم الأربعاء.

    وجُرح 17 شخصا على الأقل في الانفجار الذي وقع على طريق هيرات - قندهار السريع في منطقة بالا بولوك، حسبما قال مجيب فايزي، المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات المجاور، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

    وأكد المتحدث باسم شرطة فرح ، محب الله محب، أن عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفى في هيرات بينما نقل آخرون إلى مدينة فرح.

    حادث انفجار أفغانستان إقليم فرح

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