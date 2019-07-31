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    وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي الأمين العام للناتو في أول زيارة لها لبروكسل

    07:45 ص الأربعاء 31 يوليو 2019
    وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي الأمين العام للناتو في أول زيارة لها لبروكسل

    وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور

    بروكسل - (د ب أ):

    تلتقي وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، في بروكسل اليوم الأربعاء.

    وستكون هذه الزيارة الأولى لكرامب كارنباور لبروكسل منذ تعيينها وزيرة للدفاع، خلفا لأورسولا فون دير لاين ، التي ستصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية في نوفمبر.

    ومن المقرر أن يجتمع ستولتنبرج مع كرامب كارينباور في مقر إقامته.

    وخلال اجتماعهما، يتوقع أن يناقش المسؤولان دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء الناتو لزيادة نفقاتهم ذات الصلة بالحلف، وكذلك إنهاء العمل بمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى لعام 1987 بين الولايات المتحدة وروسيا.

    وزيرة الدفاع الألمانية الأمين العام للناتو بروكسل ينس ستولتنبرج

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