مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة يبدأ غدًا جولة للبنان والأردن واليونان

واشنطن - (أ ش أ):

يقوم فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الطاقة بجولة تشمل كلا من لبنان والأردن واليونان خلال الفترة من 31 يوليو الجاري وحتى 9 أغسطس المقبل بهدف تعزيز تنويع الطاقة لتحقيق الرخاء المشترك والأمن في جميع أنحاء المنطقة بصورة موسعة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلى أن هذه الزيارة تشمل مناقشات مع المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في تلك الدول بشأن أمن الطاقة والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وأضافت أن الجولة تستهدف تأكيد الولايات المتحدة لالتزامها طويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع الفرص الاقتصادية في قطاع الطاقة، وتطوير مجال الغاز الطبيعي والصادرات ذات الصلة، وتشجيع دراسة كيفية استغلال التعاون في مجال الطاقة لزيادة الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي الذي ينعكس إيجابيا على المنطقة بأكملها.

وستجرى في لبنان دراسة تطوير القطاع الخاص للمساعدة في تلبية احتياجات لبنان الملحة من الطاقة ، لكن الزيارة لا تتعلق بالمناقشات الجارية حول الحدود البحرية.

وفي الأردن سيتم بحث التعاون الإقليمي بالمشاركة مع القطاع الخاص والمسئولين الحكوميين والمجتمع المدني ، وتختتم الجولة في اليونان التي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز تكامل الطاقة في المنطقة كما سيشارك فانون في اجتماع مجموعة العمل ثلاثة زائد واحد مع اليونان وإسرائيل وقبرص.