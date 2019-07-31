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    محامون: 900 طفل تم فصلهم عن ذويهم على الحدود الأمريكية العام الماضي

    01:43 ص الأربعاء 31 يوليو 2019
    محامون: 900 طفل تم فصلهم عن ذويهم على الحدود الأمريكية العام الماضي

    مهاجرين _أرشيفية

    واشنطن - (د ب أ):

    قال محامون الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم بعد توقيفهم قرب الحدود الجنوبية مع المكسيك ، في تحد لأمر قضائي صدر العام الماضي.

    وتم فصل أكثر من 900 طفل عن ذويهم منذ الأمر الصادر عام 2018، حسبما قال محامون من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تقرير من 218 صفحة، تم تقديمه إلى محكمة في سان دييجو، بناء على بيانات من وزارة العدل.

    وقال لي جيليرنت، المحامي باتحاد الحريات المدنية: "إنه لأمر صادم أن تواصل إدارة ترامب أخذ الأطفال من آبائهم".

    يشار إلى أن الحكومة يحق لها فصل الأطفال عن آبائهم فقط في حالة ما إذا كان الآباء يشكلون خطراً على الأطفال ، بسبب وجود سجل جنائي أو من خلال الإساءة والإهمال.

    ويمثل فصل الأبناء عن ذويهم جزءا من سياسة الحكومة الأمريكية لردع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الأمريكية المكسيكية، لكن واجهت الخطة انتقادات بعد أن أثارت غضبا عارما من المواطنين وطعونا قانونية.

    مهاجرين غير شرعيين الحدود الأمريكية دونالد ترامب المكسيك

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